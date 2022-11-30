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НовостиОбщество30 ноября 2022 18:42

Екатеринбургская теплосетевая компания направит 21 миллион рублей на модернизацию ЦТП в Березовском

Это позволит улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения
Дарья ЧИПУРИНА
Изменения помогут поддерживать параметры отопления и горячего водоснабжения

Изменения помогут поддерживать параметры отопления и горячего водоснабжения

Фото: Мария ЛЕНЦ

Екатеринбургские энергетики инвестируют 21,2 миллиона рублей на модернизацию центрального теплопункта в Березовском. Это позволит улучшить качество теплоснабжения и горячего водоснабжения, сообщили в пресс-службе «Т Плюс».

- Проект реализуется в рамках концессионного соглашения, заключенного между администрацией Березовского городского округа и АО «ЕТК». На эти цели компания направила 21, 2 млн рублей, - рассказали в пресс-службе компании.

На данный момент специалисты уже отремонтировали внешние строительные конструкции здания, отреставрировали внутри помещения и установили современное тепломеханическое оборудование. Также монтируется электротехническое оборудование и коммуникации контрольно-измерительных приборов и автоматики.

Изменения помогут поддерживать параметры отопления и горячего водоснабжения, а также позволит выбирать оптимальный режим работы тепловых пунктов.