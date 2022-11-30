Полицейского уволили, его будут судить по четырем уголовным статьям Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить сотрудника ГИБДД, бравшего взятки за незаконную перевозку опасных грузов. А также за подделку документов в административном деле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве, служебном подлоге, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый получал деньги у перевозчиков, занимающимися поставками сжиженного углерода. Общая сумма взяток составляет 45 тысяч рублей. Мужчина незаконно продлевал свидетельства о перевозке.

- Также за вознаграждение обвиняемый не принимал предусмотренные законом меры по привлечению лиц к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ при установлении фактов нарушения правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, полицейского обвиняют в фальсификации доказательств, из-за чего было прекращено расследование дела.

На данный момент мужчину уволили. Уголовное дело направили в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.