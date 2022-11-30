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НовостиОбщество30 ноября 2022 18:05

В Серове будут судить сотрудника ГИБДД, бравшего взятки

Общая сумма которых составляет 45 тысяч рублей
Дарья ЧИПУРИНА
Полицейского уволили, его будут судить по четырем уголовным статьям

Полицейского уволили, его будут судить по четырем уголовным статьям

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове будут судить сотрудника ГИБДД, бравшего взятки за незаконную перевозку опасных грузов. А также за подделку документов в административном деле. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Мужчину обвиняют в мелком взяточничестве, служебном подлоге, фальсификации доказательств и злоупотреблении должностными полномочиями.

По версии следствия, с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года обвиняемый получал деньги у перевозчиков, занимающимися поставками сжиженного углерода. Общая сумма взяток составляет 45 тысяч рублей. Мужчина незаконно продлевал свидетельства о перевозке.

- Также за вознаграждение обвиняемый не принимал предусмотренные законом меры по привлечению лиц к административной ответственности по ст. 12.21.1 КоАП РФ при установлении фактов нарушения правил движения тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств, - рассказали в ведомстве.

Помимо этого, полицейского обвиняют в фальсификации доказательств, из-за чего было прекращено расследование дела.

На данный момент мужчину уволили. Уголовное дело направили в Серовский районный суд для рассмотрения по существу.