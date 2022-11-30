Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний контрактник из Брезовского

Фото: Telegram-канал мэра Березовского Евгения Писцова

Во время спецоперации на Украине погиб 22-летний контрактник из Березовского. Мэр города Евгений Писцов рассказал, что Дмитрий Бодунов героически погиб в Херсонской области, вблизи поселка Ищенка.

- Он родился в Березовском, был выпускником школы № 9, в 2018 году был призван в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. После прохождения срочной службы, устроился на работу, вместе с возлюбленной Еленой создал семью, а в 2021 году у них родилась дочь, - написал Евгений Писцов в своем Telegram-канале.

В ноябре прошлого года молодой человек решил подписать контракт. Прощание и отпевание состоялись в храме Сретения Господня в Старопышминске 30 ноября.