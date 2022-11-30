Юный екатеринбуржец показал свой талант на телеканале «Пятница!»

Мальчик исполнил танец в стиле крамп. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница!»

Юный танцор из Екатеринбурга показал свой талант на телеканале «Пятница!». Тимофей Гринько покорил шоу «Вундеркинды». В нем дети от 3 до 16 лет зарабатывают деньги своими талантами. В случае проигрыша знаменитостей приз достается талантливому ребенку.

Тимофею всего восемь лет, но он уже отличный танцор. Мальчик исполняет крамп. Он танцует в команде, с которой три года подряд занимает первые места в различных танцевальных чемпионатах.

Звездными гостями нового выпуска стали Ян Цапник и Ирина Мягкова. Им при помощи интуиции удалось понять каким талантом обладает екатеринбуржец.

- Звездам удалось угадать талант вундеркинда из Екатеринбурга, и они заработали в копилку своей команды 40 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе телеканала.

Ранее шоу посещали юные акробатки из Краснотурьинска. Тогда в звездной команде были Леонид Якубович и Дима Масленников. Они угадывали талант девочек из Свердловской области.