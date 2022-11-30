В Нижнем Тагиле прошел stand-up концерт от инвалидов

В Нижнем Тагиле отметили Всемирный день инвалидов. Фото: Администрация Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле состоялся «Большой урок доброты» в формате stand up. Так в городе отметили Всемирный день инвалидов. Концерт прошел в городском Дворце молодежи. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии Нижнего Тагила.

Специалист Дворца молодежи Ольга Тарасова, руководитель автономной некоммерческой организации «Шаг вперед» Александр Коченков и тагильчане с ограниченными возможностями здоровья провели шутливый концерт для школьников и студентов.

- Так мы решили заявить о себе, показать, что люди с инвалидностью такие же, поддержать таланты и своим примером вдохновить окружающих, рассказать, что любые цели достижимы, - рассказал Александр Коченков.

Больше 20 людей с инвалидностью при помощи юмора рассказали о сложностях, с которыми сталкиваются в жизни. Но даже они не мешают тагильчанам устраивать персональные выставки, выигрывать в престижных конкурсах, конструировать технику, создавать счастливые семьи и воспитывать детей.