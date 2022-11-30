По решению суда, уральца отправили в исправительную колонию общего режима на три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Полевском местного жителя отправили в колонию за пьяное вождение, мужчина неоднократно грубо нарушал ПДД и садился за руль в нетрезвом состоянии. Его признали виновным по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения».

Во время разбирательства выяснилось, что инспекторы оставили уральца 16 марта и заподозрили его в употреблении алкоголя. Экспертиза подтвердила алкогольное опьянение.

- Следует отметить, что мужчиной данное преступление совершено в период отбытия наказания за аналогичное преступление по вынесенному приговору от 24 августа 2022 года, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

По решению суда, уральца отправили в исправительную колонию общего режима на три года, также ему запрещено управлять машиной в течение 3.5 лет.