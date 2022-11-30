В Нижнем Тагиле перенесли окончание ремонта Привокзальной площади

Благоустройство площади завершится в 2023 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев провел совещание на тему строительства Привокзальной площади. По словам подрядчиков, ремонт объекта закончится уже 20 декабря 2022 года, но потом еще будет идти благоустройство площади. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Руководитель подрядной организации МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев рассказал мэру о заключительном этапе работ.

- Нам осталось закончить строительство подпорной стенки и установить ограждение. Мы завершим все предусмотренные контрактом мероприятия до конца второй декады декабря. На сегодняшний день на объекте уже освоено 240 миллионов, а всего будет выполнено работ на 267 млн рублей, - отметил Игорь Васильев.

Благодаря оптимизации рабочих процессов можно будет сэкономить часть бюджета. Владислав Пинаев решил, что сбереженные 33 миллиона рублей используют в следующем году для благоустройства территории, прилегающей к железнодорожному и автобусному вокзалам.