В Серове 75-летняя пенсионерка отдала мошенникам 400 тысяч рублей

В полиции проводят проверку по факту инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Серове 75-летняя женщина лишилась 400 тысяч рублей, поверив мошенникам. Злоумышленники действовали по стандартной схеме «Родственник попал в ДТП». Пенсионерка рассказала, что накануне ей позвонила неизвестная, которая представилась ее дочерью.

- Пожилой женщине показалось, что голос не похож, но та говорила об аварии, поэтому серовчанка подумала, что голос искажен из-за травмы. «Дочь говорила, что попала в аварию и ее спасла девушка, ей необходима операция». Затем звонил мужчина, спросил, сколько у нее имеется денег, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Мошенники требовали с уралочки миллион рублей, однако та честно призналась, что у нее есть только 400 тысяч.

- Для убедительности мужчина попросил у серовчанки, чтобы она приготовила некоторые предметы гигиены, необходимые в больнице, и завернула все в пакет. Через непродолжительное время к женщине пришел неизвестный в темной одежде и забрал сверток, - добавили в полиции.

В полиции проводят проверку по факту инцидента.