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НовостиОбщество30 ноября 2022 15:53

В Нижнем Тагиле на строительство Восточного объезда выделят 286 миллионов рублей

Власти Свердловской области работают над инвестпроектом на строительство
Дарья ЧИПУРИНА
Работы планируют проводить три года

Работы планируют проводить три года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на строительство Восточного объезда предусмотрено больше 286,5 миллионов рублей бюджета Свердловской области. Работу должны быть выполнены в течение трех лет. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ИА «Все новости».

Данный объезд сможет объединить южный подъезд к городу с Салдинским шоссе. Третий этап проекта, дорогу к поселку Зональный, планируют завершить в ближайшие три года. Для этого из областного бюджета в будущем году выделят 50 миллионов рублей, в 2024 – 153 миллиона, в 2025 – 83,7 миллиона.

- Положительное заключение госэкспертизы получил участок Восточного обхода от примыкания к Южному подъезду до Зональной протяженности 3070 метров. Помимо этого, хотят построить участок дороги в 3 340 метров – от съезда на Зональный до Дзержинского района с выходом на улицы Калинина и Зари, - пояснили в Минтрансе.

Также планируется установка железобетонной трубы 3х2,5 метра над рекой Большая Кушва, укладка дорожной одежды, водопропускных труб, обустройство кюветов и водоотводных канав, монтаж знаков, ограждения, парапетов и нанесение разметки.

На данный момент власти Свердловской области работают над инвестпроектом на строительство.