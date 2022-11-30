В Нижнем Тагиле на строительство Восточного объезда выделят 286 миллионов рублей

Работы планируют проводить три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле на строительство Восточного объезда предусмотрено больше 286,5 миллионов рублей бюджета Свердловской области. Работу должны быть выполнены в течение трех лет. Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области ИА «Все новости».

Данный объезд сможет объединить южный подъезд к городу с Салдинским шоссе. Третий этап проекта, дорогу к поселку Зональный, планируют завершить в ближайшие три года. Для этого из областного бюджета в будущем году выделят 50 миллионов рублей, в 2024 – 153 миллиона, в 2025 – 83,7 миллиона.

- Положительное заключение госэкспертизы получил участок Восточного обхода от примыкания к Южному подъезду до Зональной протяженности 3070 метров. Помимо этого, хотят построить участок дороги в 3 340 метров – от съезда на Зональный до Дзержинского района с выходом на улицы Калинина и Зари, - пояснили в Минтрансе.

Также планируется установка железобетонной трубы 3х2,5 метра над рекой Большая Кушва, укладка дорожной одежды, водопропускных труб, обустройство кюветов и водоотводных канав, монтаж знаков, ограждения, парапетов и нанесение разметки.

На данный момент власти Свердловской области работают над инвестпроектом на строительство.