В торговом центре Екатеринбурга обнаружили опасного вредителя растений

Вредителя нужно изолировать от здоровых растений магазина. Фото: Свердловский референтный центр Россельхознадзора

Свердловский Россельхознадзор нашел в одном из торговых центров Екатеринбурга опасного вредителя. В отделе для покупки комнатных растений обнаружили подозрительное насекомое. Его отправили на экспертизу. Агрономы узнали, что это вредитель западного цветочного (калифорнийского) трипса. Об этом сообщили в пресс-службе свердловского Россельхознадзора.

- Западный цветочный (калифорнийский) трипс – чрезвычайно опасный карантинный вредитель, ограниченно распространенный на территории РФ, - объяснили в пресс-службе.

Насекомое опасно, поскольку является всеядным и уничтожает различные растения. Также он может выступать переносчиком множества опасных заболеваний, таких как - вируса пятнистого увядания или бронзовости томата.

На данный момент руководству торгового центра нужно приять экстренные меры по изоляции растений с насекомыми. Иначе паразит испортит и остальные продающиеся цветы.