Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 15:14

В госавтоинспекции раскрыли подробности смертельного ДТП под Заречным

Как оказалось, погиб 61-летний виновник столкновения
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В региональной госавтоинспекции раскрыли подробности смертельной аварии под Заречным. Как оказалось, 61-летний водитель Lada Kalina двигался в сторону Тюмени и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Suzuki Grand Vitara и влетел в Kia.

- 61-летний мужчина за рулем Lada скончался до приезда скорой помощи. 63-летний владелец Suzuki получили травмы, с места ДТП он был доставлен в ГКБ №36 Екатеринбурга и госпитализирован, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

При этом 21-летняя девушка из Kia пояснила, что ехала в Екатеринбург по делам и увидела, что автомобиль, который двигался во встречном направлении, выехал на ее полосу, после чего и произошло столкновение.