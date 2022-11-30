В госавтоинспекции раскрыли подробности смертельного ДТП под Заречным

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В региональной госавтоинспекции раскрыли подробности смертельной аварии под Заречным. Как оказалось, 61-летний водитель Lada Kalina двигался в сторону Тюмени и выехал на встречную полосу, где лоб в лоб столкнулся с Suzuki Grand Vitara и влетел в Kia.

- 61-летний мужчина за рулем Lada скончался до приезда скорой помощи. 63-летний владелец Suzuki получили травмы, с места ДТП он был доставлен в ГКБ №36 Екатеринбурга и госпитализирован, - уточнили в УГИБДД по Свердловской области.

При этом 21-летняя девушка из Kia пояснила, что ехала в Екатеринбург по делам и увидела, что автомобиль, который двигался во встречном направлении, выехал на ее полосу, после чего и произошло столкновение.