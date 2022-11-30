В Екатеринбурге поймали владельца Range Rover, объезжавшего пробки по встречке

Нарушителя доставят в суд, чтобы решить, какое наказание он заслуживает. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге предприимчивый владелец Range Rover решил объехать пробку по встречной полосе и проехал на красный сигнал светофора. На автохама в самом центре города пожаловались другие участники дорожного движения.

- От очевидцев поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина на автомобиле Range Rover, двигаясь по 8 Марта, со стороны Бориса Ельцина, в направлении проспекта Ленина, выехал на встречную полосу, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Нарушителем оказался 28-летний местный житель. Его привлекли к ответственности за повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, движение по тротуарам, остановку на тротуаре, выезд на встречную и тонировку.

Нарушителя доставят в суд, чтобы решить, какое наказание он заслуживает, ему грозит лишение прав и штраф.