В Екатеринбурге пассажиров трамвая эвакуировали из-за подозрительной сумки

Женщина забыла в трамвае свою сумку, однако вскоре вернулась за ней. Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В Екатеринбурге на остановке «Парк Маяковского» пассажиров трамвая эвакуировали из салона из-за подозрительной сумки, у которой не было владельца. На место вызвали сотрудников МЧС и бойцов Росгвардии.

- Я ехала с ребенком и обратила внимание на скопление спасателей и росгвардейцев около трамвая. Возможно, пришло сообщение о минировании, - поделилась читательница «КП-Екатеринбург» по имени Алина.

В пресс-службе Росгвардии по Свердловской области рассказали, что женщина забыла в трамвае свою сумку, однако вскоре вернулась за ней.

Напомним, в Нижнем Тагиле будут судить 47-летнего мужчину за ложное сообщение о готовящемся теракте в школе. Звонок о лжеминировании поступил на номер «112» 5 марта 2021 года.

Обвиняемый звонил со своего мобильного, но назвал другую фамилию. Он рассказал заведомо ложную информацию о готовящемся взрыве в школе на улице Гвардейской.