В полиции Екатеринбурга назначен новый начальник уголовного розыска

Об увольнении предыдущего начальника отдела уголовного розыска стало известно в середине августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 ноября, стало известно, что в УМВД по Екатеринбургу был назначен новый начальник отдела уголовного розыска. На официальном сайте ведомства указано, что эту должность теперь занимает подполковник полиции Мингазов Рустам Айдарович.

Добавим, что в середине августа стало известно об увольнении предыдущего начальника уголовного розыска Александра Мухина.

После этого на сайте городской полиции некоторое время стояла информация о том, что временно исполняющим обязанности начальника уголовного розыска был назначен подполковник Михаил Давыдов.