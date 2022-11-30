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НовостиОбщество30 ноября 2022 13:15

В полиции Екатеринбурга назначен новый начальник уголовного розыска

Им стал подполковник полиции Рустам Мингазов
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Об увольнении предыдущего начальника отдела уголовного розыска стало известно в середине августа

Об увольнении предыдущего начальника отдела уголовного розыска стало известно в середине августа

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 30 ноября, стало известно, что в УМВД по Екатеринбургу был назначен новый начальник отдела уголовного розыска. На официальном сайте ведомства указано, что эту должность теперь занимает подполковник полиции Мингазов Рустам Айдарович.

Добавим, что в середине августа стало известно об увольнении предыдущего начальника уголовного розыска Александра Мухина.

После этого на сайте городской полиции некоторое время стояла информация о том, что временно исполняющим обязанности начальника уголовного розыска был назначен подполковник Михаил Давыдов.