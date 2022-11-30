В Нижнем Тагиле у пары супругов нашли больше трех килограммов наркотиков

Фото: транспортная полиция по УрФО

В Нижнем Тагиле поймали двух местных жителей, у которых нашли больше трех килограммов наркотиков. 16 ноября на железнодорожной станции города задержали 39-летнюю женщину, у которой нашли почти три грамма героина.

В ее квартире обнаружили полимерные свертки, электронные весы, лопатку из металла. Женщина призналась, что действовала вместе со своим бывшим 45-летним супругом.

- В этот же день при проведении осмотра квартиры подозреваемого нашли свертки с порошком. Экспертизой установлено, что в свертках вещество, содержащее в своем составе героин. Общая масса наркотиков составила 3 136,13 грамма, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ в особо крупном размере».