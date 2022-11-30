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НовостиОбщество30 ноября 2022 12:40

На Ямале подскочили цены на новогодние ели

А леса патрулируют в поисках нарушителей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Скоро начнется сезон вырубки елей для праздника

Скоро начнется сезон вырубки елей для праздника

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ямало-Ненецком автономном округе за месяц до празднования Нового года подскочили цены на ели. В зависимости от высоты дерева цена на него по сравнению с прошлым годом будет выше на 5 - 30 рублей. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Метровая ель будет стоить 130 рублей, двухметровая - 250 рублей, лесная красавица до трех метров высотой обойдется в 375 рублей, а в три метра - почти 500 рублей. За елку вышел 4 метров придется выложить 620 рублей.

Разрешение на вырубку можно получить в лесничествах. Сейчас леса патрулируют в поисках нарушителей, которые вырубают ели незаконно.