На Урале планируют запустить «Ласточку» из Нижнего Тагила до станции Бокситы

Также идет разработка маршрута между Екатеринбургом и Серовом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области планируют запустить пассажирский поезд «Ласточка», который свяжет Нижний Тагил и станцию Бокситы под Североуральском. По данным издания ТАСС, также идет разработка маршрута между Екатеринбургом и Серовом.

- Прорабатывается вопрос запуска скоростных электропоездов «Ласточка» сообщением Екатеринбург - Серов в ежедневном режиме, а также запуск аналогичного поезда на маршруте Нижний Тагил - Бокситы, - сообщают в пресс-службе Минтранса по Свердловской области.

Напомним, также скоростной поезд «Ласточка», курсирующий между Екатеринбургом и Красноуфимском, запустили в 20 числах сентября. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Добраться до города можно будет из Екатеринбурга без пересадки на станции Дружинино. Думаю, жители оценят, как это удобно, - написал глава региона.