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НовостиОбщество30 ноября 2022 11:39

В Екатеринбурге владелец иномарки пытался дать взятку инспектору ГИБДД

Молодого человека остановили за выезд на встречную полосу
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество»

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 26-летний владелец иномарки Hyundai Solaris попался на попытке дать взятку инспектору ГИБДД. Молодого человека остановили на улице Серафимы Дерябиной за то, что он выехал на встречную полосу.

За это ему грозил штраф в размере пяти тысяч или лишение прав на полгода, однако парень решил откупиться и предложил полицейскому две тысячи рублей.

- Полицейские доложили о произошедшем в дежурную часть. Водитель Hyundai пояснил, что предложил денежные средства, так как побоялся, что его лишат права управления транспортными средствами, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мелкое взяточничество».