Свердловчане возвращают в приют питомцев

Питомцы испытывают большой стресс из-за смены обстановки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В приютах для животных Екатеринбурга и Свердловской области рассказывают, что уральцы возвращают взятых питомцев обратно. Этому есть несколько причин. Питомцы не слушаются, портят домашние вещи, ведут себя агрессивно. Также часто у хозяев нет времени и денег для своих питомцев. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

По словам психолога Юлии Токаревой, люди часто из желания подражать кому-то принимают поспешное решение взять питомца и оказываются не готовы его содержать.

- Кто-то из авторитетных людей, друзей, знакомых взял животное из приюта, и человек поступает аналогичным образом. А когда он сталкивается с реальностью, он понимает, что далеко не собачник и абсолютно не готов ежедневно заниматься животным, - говорит Юлия Токарева.

Животное, которое вернули в приют, испытывает стресс, потому что вновь оказывается брошенным, и даже может заболеть.

Также многие хозяева считают, что питомец должен быть благодарен за то, что его забрали из приюта домой, но это не так. Животное очень испуганно из-за смены места жительства и окружения. Поэтому сразу питомец ласковым и общительным не станет.