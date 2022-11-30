В Кольцово задержали мужчину с огромной золотой цепью за 10 млн

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

В Кольцово задержали мужчину с огромной золотой цепью весом четыре килограмма и стоимостью 10 миллионов рублей. Он хотел вывезти ее из России в ОАЭ, но забыл про временный запрет на вывоз драгоценностей.

- С 1 сентября 2022 года до 28 февраля 2023 года в России введен временный запрет на вывоз из страны заготовок, полуфабрикатов или лома драгметаллов, - напомнили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Золотую цепь в багаже мужчины нашли во время рентгеновского досмотра багажа, когда он проследовал после регистрации в «зеленый» коридор. Таможенникам он заявил, что цепь его, и он носит ее на своей шее.

Изъятая цепь направлена на экспертизу.