Улицу Вайнера к Новому году украсят световыми фигурами

Екатеринбург преобразится к Новому году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел заседание оргкомитета по подготовке уральской столицы к Новому году. Здесь, в частности, обсудили вопросы украшения фасадов зданий.

Также мэр подчеркнул, что нужно уделить внимание созданию праздничного настроения у детей.

- Несмотря ни на что, мы создадим новогоднюю атмосферу для детей, их лишать праздников нельзя, - подчеркнул Орлов.

Так, например, компания «Сима-Ленд» украсит улицу Вайнера световыми фигурами высотой в несколько метров.

- Это очень солидный и достойный проект. Таких решений еще в Екатеринбурге не было, - заявил глава города.

Отметим, что в начале декабря Екатеринбург посетит Дед Мороз, который находится во всероссийском турне.