Мошенники из Екатеринбурга украли 25 млн у бывшего главы Росприроднадзора, находящегося в СИЗО

Злоумышленники подделали паспорт Олега Митволя Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Мошенники из Екатеринбурга украли у экс-префекта Северного административного округа Москвы и бывшего главы Росприроднадзора Олега Митволя, находящегося в СИЗО, 25 миллионов рублей. Об этом пишет telegram-канал Kras Mash.

По их данным, через 17 дней после задержания чиновника, злоумышленники во главе с екатеринбуржцем по фамилии Ершов подделали паспорт Олега Митволя. После этого они сделали дубликат его сим-карты и с ее помощью получили доступ к онлайн-банку.

Также сообщается, что Ершов задержан и находится в СИЗО. Официальных комментариев от полиции и СК по этому поводу пока не было.

Отметим, что Олег Митволь 10 июня 2022 года был задержан по подозрению в мошенничестве. По данным «КП-Красноярск» он подозревается в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро.