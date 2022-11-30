На Эльмаше из-за ДТП встали трамваи

На место выезжали сотрудники ГИБДД
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Эльмаше утром из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла на улице Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, произошло столкновение легковушки с трамваем.
- Инспекторы ГИБДД выезжали на место, урегулировали вопрос. Водители разъехались, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.
Также в Госавтоинспекции отметили, что в ДТП никто не пострадал.
Фото: скриншот с видео
Напомним, 2 сентября из-за ДТП встали трамваи на перекрестке Луначарского - Шарташской. Две легковушки, столкнувшись, перегородили дорогу общественному транспорту.