Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:45

На Эльмаше из-за ДТП встали трамваи

Авария произошла на улице Фронтовых Бригад
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
На место выезжали сотрудники ГИБДД

На место выезжали сотрудники ГИБДД

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше утром из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла на улице Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, произошло столкновение легковушки с трамваем.

- Инспекторы ГИБДД выезжали на место, урегулировали вопрос. Водители разъехались, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции отметили, что в ДТП никто не пострадал.

Фото: скриншот с видео

Фото: скриншот с видео

Напомним, 2 сентября из-за ДТП встали трамваи на перекрестке Луначарского - Шарташской. Две легковушки, столкнувшись, перегородили дорогу общественному транспорту.