На Эльмаше из-за ДТП встали трамваи

На место выезжали сотрудники ГИБДД Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Эльмаше утром из-за ДТП встали трамваи. Авария произошла на улице Фронтовых Бригад. По словам очевидцев, произошло столкновение легковушки с трамваем.

- Инспекторы ГИБДД выезжали на место, урегулировали вопрос. Водители разъехались, - рассказали «КП-Екатеринбург» в городском отделении пропаганды ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции отметили, что в ДТП никто не пострадал.

Фото: скриншот с видео

Напомним, 2 сентября из-за ДТП встали трамваи на перекрестке Луначарского - Шарташской. Две легковушки, столкнувшись, перегородили дорогу общественному транспорту.