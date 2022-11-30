Министр образования поддержал НВП в уральских школах

Юрий Биктуганов о НВП в школах Свердловской области Фото: Людмила ВАРАКИНА

В этом году представители общественности, специалисты сферы образования и родители учеников обсуждают тему возможного введения в школах начальной военной подготовки.

Главный вопрос на повестке дня: когда в учебных заведениях введут курс НВП? Точные сроки официально озвучены не были, однако во власти считают, что курс этот ученикам принесет пользу, и частично он заложен в образовательную программу. Об этом на радио «Комсомольская правда» [92.3fm] рассказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий БИКТУГАНОВ.

- Основы начальной военной подготовки заложены в образовательную программу предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Мы точно так же сегодня проводим пятидневные военно-полевые сборы для мальчиков, учащихся в 10-х классах. К нам даже обращаются девчонки, которые тоже хотят принимать в них участие, - говорит Юрий Биктуганов.

По словам министра, для военно-полевых сборов в Свердловской области используют площадки кадетских корпусов. Также школьников приглашает руководство воинских частей, для них предоставляли казармы.

- Есть ресурсные центры, тот же призывной пункт в Егоршино, который принимает учеников школы на военно-полевые сборы. Там ребята изучали основы военного дела. В Свердловской области мы этот процесс не останавливаем, над этим работаем. Но то, что было сегодня предложено, я лично сам поддерживаю, потому что сам прошел НВП и мне помогло в службе, в Вооруженных силах в Советской армии, когда я служил срочную как солдат.

Министр образования и молодежной политики отметил, что занятия по начальной военной подготовке в случае их введения будут проводиться в формате внеурочных занятий.