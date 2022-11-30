В Екатеринбурге коммунальщики заплатят 70 тысяч пенсионерке, упавшей на скользком тротуаре

Женщина требовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки на лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 69-летняя Любовь К. год назад поскользнулась на скользком тротуаре у перекрестка улиц Бородина и Грибоедова. Женщина сломала руку. После этого она пошла в суд с иском к МБУ «Чкаловское ДЭУ». Она требовала взыскать с коммунальщиков компенсацию морального вреда и убытки на лечение.

- Ответчик не согласился с требованиями, посчитав, что травму Любовь получила на работе днем ранее, падение на улице произошло из-за грубой неосторожности пострадавшей, - рассказали в Свердловском областном суде. - Да и свидетели происшествия, по мнению ответчика, не являются таковыми, так как не были очевидцами происшествия и состоят в родственных связях с истцом.

Чкаловский районный суд взыскал в МБУ «Чкаловское ДЭУ» компенсацию морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Решение не устроило ни коммунальщиков, ни представителя пенсионерки.

Его обжаловали в Свердловском областном суде. Однако судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда первой инстанции в силе.