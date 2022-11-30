Владельца лодки, перевернувшейся на озере Таватуй, обвиняют в гибели рыбака

Лодка утонула во время сильного волнения на озере Фото: СК по Свердловской области

В Невьянске будут судить 40-летнего владельца моторной лодки, перевернувшейся вместе с рыбаками на озере Таватуй 1 октября 2022 года. Его обвиняют по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Один из четырех мужчин после затопления лодки не смог доплыть до берега.

- Граждане проверяли установленную в озере рыболовную сеть на наличие в ней рыбы, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Один из участников этой трагической рыболовной экспедиции не смог доплыть до спасительной земли. Его гибель наступила от асфиксии в результате закрытия дыхательных путей жидкостью при утоплении в воде.

Фото: СК по Свердловской области

Как отметили в прокуратуре, лодка утонула во время сильного волнения на озере. У судна при этом не было необходимых средств безопасности.

- Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с уже утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК по Свердловской области.

Владельцу лодки грозит до двух лет лишения свободы.