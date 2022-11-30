Регулярное пригородное сообщение открывает СвЖД между Екатеринбургом и Верхней Пышмой

Фото из архива РЖД

Пять пар пригородных поездов будут курсировать ежедневно по будням, четыре пары – по выходным. Время следования от Верхней Пышмы до железнодорожного вокзала Екатеринбург составит 31 минуту.

1 декабря в первый рейс «Орлан» отправится из Верхней Пышмы в 9:00 по местному времени. Со 2 декабря поезда начнут курсировать по следующему графику: отправление со станции Шарташ в 8:25, 11:57, 15:40, 18:30, со станции Екатеринбург-Пассажирский в 5:36, 8:35, 12:07, 15:50, 18:40. Отправление с о.п. Верхняя Пышма.Музей в 7:04, 9:36, 13:01, 17:26, 19:45. На маршруте предусмотрены остановки на станции Шувакиш и на о.п. Первомайская (для поездов, выполняющих рейсы от/до станции Шарташ). Перевозчик – АО «Свердловская пригородная компания» (СПК).

Ранее на участке Екатеринбург – Верхняя Пышма пассажирское железнодорожное сообщение не осуществлялось. Запуск пригородного поезда стал возможен благодаря совместной работе Свердловской железной дороги и холдинга УГМК при поддержке правительства Свердловской области. Для организации регулярного курсирования поездов проведен капитальный ремонт путей от станции Шувакиш (СвЖД) до станции Электролитная в Верхней Пышме. На станции Электролитная построена платформа для посадки и высадки пассажиров, она получила название Верхняя Пышма.Музей.

Стоимость проезда по маршруту Шарташ – Верхняя Пышма.Музей и Екатеринбург-Пассажирский – Верхняя Пышма.Музей по полному тарифу составит 67 рублей. Действуют все виды льгот, установленных для пригородного железнодорожного транспорта. Оформить проездные документы можно в пригородных кассах, терминалах самообслуживания, а также в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». Билеты продаются без указания мест, продажа открывается за 10 дней до даты отправления.

Запуск регулярных пригородных поездов позволит жителям комфортно планировать свой день. Маршрут до Верхней Пышмы с использованием РА-3 «Орлан» может быть интегрирован в транспортную сеть Екатеринбурга, став ее частью. Это один из значимых практических шагов по созданию удобного для населения и связанного с внутригородскими транспортными системами каркаса агломерации, который формируется для обслуживания населения Екатеринбурга и близлежащих городов.

Благодаря проведенной модернизации железнодорожной инфраструктуры на участке Екатеринбург – Шувакиш – Верхняя Пышма, помимо запуска регулярных пассажирских перевозок, будет организовано курсирование туристического ретропоезда «Уральский экспресс».