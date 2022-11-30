В больнице Екатеринбурга пациентам на обед принесли рыбу с червями

В больнице собрали комиссию и проводят проверку пищеблока Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ЦГБ №20 Екатеринбурга пациентов гинекологического отделения на обед накормили рыбой с червями. Об этом E1.RU сообщили читатели.

В медучреждении «КП-Екатеринбург» рассказали, что в курсе ситуации и уже проводят проверку.

- Собрана комиссия в составе главной медсестры, юристов и начмеда, проводится проверка пищеблока, который принадлежит сторонней организации, - рассказали в пресс-службе ЦГБ №20. - Запрошены карточки по меню на каждый день, разбираемся.

Напомним, в прошлом году в ЦГБ №6 пациенты жаловались на тараканов в еде. В больнице проводили внутреннюю проверку. Также тогда там отметили, что личных обращений и жалоб от пациентов на насекомых им не поступало.