Мошенники часто используют символику и профессиональные термины ведомства Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области мошенники рассылают письма на электронную почту от лица приставов. Злоумышленники предлагают перейти по ссылке, указать данные своей карты, чтобы «погасить задолженность». При этом они грозятся внести получателя письма «в федеральный реестр недобросовестных плательщиков», а также заблокировать его счета.

- ГУФССП России по Свердловской области и его структурные подразделения не уведомляют должников по электронной почте. Следовательно, такие письма можно даже не открывать, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - Будьте бдительны, мошенники используют символику и профессиональные термины ведомства.

В ведомстве отметили, что узнавать о долгах и оплачивать их следует только на официальном сайте r66.fssp.gov.ru в «Банке данных исполнительных производств», а также через сайт Госуслуги в «Личном кабинете».