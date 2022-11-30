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НовостиОбщество30 ноября 2022 4:08

Пассажир из Таджикистана пытался провезти через Кольцово опасную продукцию

Ее изъяли и уничтожили
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности Фото: Россельхознадзор Свердловской области

Пассажир из Таджикистана 29 ноября пытался провезти через Кольцово опасную продукцию - мед домашнего приготовления. Это выявили сотрудники Россельхознадзхора при проведении контроля ручной клади и багажа, совместно с сотрудниками Кольцовской таможни.

- В целях предупреждения распространения на территории Российской Федерации инфекционных заболеваний, общих для животных и человека, партия мёда, ввезенная без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, изъята и уничтожена, - сообщили в Россельхознадзоре Свердловской области.

Пассажир, нарушивший ветеринарно-санитарные требования, привлечен к административной ответственности по статье 10.8 КоАП РФ. Материалы дела переданы в таможенные органы.