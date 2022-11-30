Россельхознадзор запретил ввоз в Свердловскую область зараженных семян базилика из Германии

В пакетах с семенами нашли опасный сорняк Фото: Алексей БУЛАТОВ

Россельхознадзор запретил ввоз в Свердловскую область зараженных семян базилика сорта «Лимонные дольки» из Германии. В пакетиках с ними нашли опасный сорняк, являющийся переносчиком ряда вирусных заболеваний и паразитом для растений.

- Поражает сорные, дикорастущие, садово-декоративные и хозяйственно ценные растения (сахарную свеклу, картофель, люцерну, клевер, овощи, лен, виноград, овес, бахчевые), - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора по Свердловской области.

Также там отметили, что семена повилики очень живучи и могут прорасти, пролежав в земле более пяти лет, даже после прохождения через пищеварительный тракт животных.

Всего сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области не пропустили в регион 300 пакетов зараженных семян базилика.