В Тугулыме нашли более 130 гектаров заросших земель сельхозназначения

Из-за близкого нахождения к населенному пункта сорная растительность представляет пожарную опасность Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Свердловской области в Тугулымском районе нашли более 130 гектаров заросших земель сельхозназначения. В адрес правообладателя земельных участков объявлено предостережение. Об этом рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Свердловской области.

- Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Свердловской области проведено выездное обследование. В ходе контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия установлено следующее. Шесть земельных участков общей площадью 135,1 гектаров на всей площади зарастают древесной, кустарниковой и сорной растительностью различного видового состава, - рассказали в пресс-службе.

Растительность не обладает сельскохозяйственной и ботанической ценностью. Она разрасталась на протяжении 1-2 лет.

Из-за близкого нахождения к населенному пункту сорная растительность представляет пожарную опасность. Информация об участке земли передана в ГУ МЧС России по Свердловской области для принятия мер.