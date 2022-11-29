Во время спецоперации на Украине погиб житель Карпинска

Мужчина получил повестку в свой сороковой день рождения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Карпинске пройдет прощение с Виталием Зайцевым. Мужчину мобилизовали, и он попал в зону СВО. Там мобилизованный погиб из-за ранения, полученного в бою.

- Виталий был тяжело ранен в боях под Херсоном, за его жизнь боролись специалисты Национального медицинского центра нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко в Москве. Но спасти жизнь Виталия Зайцева врачам не удалось, - поделился в своих социальных сетях глава Карпинского ГО Андрей Клопов.

Виталий Зайцев родился 26 сентября в 1982 году в Казахстане в селе Тимирязево. Он служил в артиллерии армии Казахстана. Позже вместе с родителями переехал в Омскую область. Оттуда уже с женой и сыном уехал в Карпинск, где у него родилась дочь. С 2018 года мужчина работал слесарем-сантехником аварийно-диспетчерской службы ООО «ЖКО».

Повестку мужчина получил в свой 40-й день рождения. И ни капли не колебался перед своим уходом.

Прощание с Виталием пройдет 1 декабря в 11:00 в городском Дворце культуры.