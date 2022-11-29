Под Сысертью мужчина погиб под колесами иномарки, пытаясь перебежать оживленную трассу

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Под Сысертью 44-летний мужчина погиб под колесами иномарки, пытаясь перебежать оживленную трассу. Авария произошла вечером 29 ноября. Известно, что пешеход шел по проезжей части попутно движению транспорта.

- В результате ДТП мужчина-пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Погибший проживал в селе Аргаяш Челябинской области, на проезжей части находился один, - сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

За рулем машины Renault Duster находился 38-летний житель из Курганской области, его водительский стаж составляет 20 лет. В момент происшествия он был трезв. По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование, им предстоит установить точную причину аварии.