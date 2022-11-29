Его поисками занимаются волонтеры и полиция. Фото: УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге по пути из школы пропал девятилетний мальчик. Последний раз Алексея Жимолостнова видели 29 ноября около 13:30 в Юго-Западном районе города. С этого времени нет никакой информации об его местонахождении. Его поисками занимаются волонтеры и полиция.

- Приметы пропавшего: рост 146 сантиметров, серо-голубые глаза, светло-русые волосы, - сообщают в отряде «Прорыв».

На момент пропажи мальчик был одет в комбинезон черного цвета, черную шапку с помпоном, серые ботинки с рыжими вставками. С собой у него есть синий рюкзак с рисунком машины.

- Розыском пропавшего занимается отдел полиции №8. Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться по телефонам 8(343)356-42-08 либо 102 (02), - добавили в полиции.

Также можно сообщить любые данные координатору поиска по номеру 89623165542.