На заводе в Верхней Туре осужденные зарабатывают больше 40 тысяч рублей

Зарплата таких работников начинается от 40 тысяч рублей и заканчивается 60 тысячами Фото: Даниил ОПАРИН

В Верхней Туре осужденные к принудительным работам в исправительном центре зарабатывают больше 40 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области.

- В настоящее время на предприятии трудоустроено 58 осужденных к принудительным работам: токарями, сборщиками изделий из древесины, кузнецами-штамповщиками, малярами, электромонтерами по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторами станков с ЧПУ, транспортировщиками, подсобными рабочими, грузчиками-экспедиторами, - рассказали в пресс-службе.

Зарплата осужденных данной категории начинается от 40 тысяч рублей и заканчивается 60 тысячами. Ее размер зависит от объема работ.

В доход государства ежемесячно удерживается 5-20 процентов от дохода таких рабочих. С начала работы исправительного центра и по сегодняшний день из зарплаты осужденных удержали больше 138 000 рублей.

Такой вид наказания не связан с изоляцией нарушителей от общества. Каждый день их контролируют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Однако у отбывания такого наказания больше преимуществ, чем в колонии.