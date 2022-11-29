В Свердловской области проведут благотворительный театральный фестиваль

Фестиваль в области посетят пять тысяч детей. Фото: Департамент информационной политики

Со 2 по 5 декабря в Первоуральске и Екатеринбурге пройдет благотворительный театральный фестиваль «Снежность». Помимо Свердловской области мероприятие проходит и в других уголках страны, таких как – Челябинске, Озерске, Альметьевске, Ижевске и Петропавловске-Камчатском.

- В этом году гости фестиваля смогут увидеть более 46 спектаклей лучших театральных и музыкальных коллективов в семи городах России. Формируя репертуар «Снежности», организаторы тщательно отбирают постановки для каждой из возрастных групп. Особое уделяют инклюзивному направлению, - рассказали в пресс-службе департамента информационной политики.

В Свердловской области мероприятие пройдет в Инновационно-культурном центре и Дворце культуры в Первоуральске, а также в Pine Creek Golf Resort в Екатеринбурге. А участниками и гостями фестиваля станут около пяти тысяч юных уральцев.

В Первоуральске покажут постановки «Малыш и Карлсон», «Школа снеговиков», «В чужом пиру…», «Тангополис», «Время добрых дел» и «Звонят, звонят колокола». В Екатеринбурге – «Тетушка Зима». Все выступления имеют возрастное ограничении от 0 до 14+.