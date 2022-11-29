В Екатеринбурге 22-летний парень украл с карты женщины порядка девяти тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 22-летний парень украл с карты 57-летней женщины больше девяти тысяч рублей. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что потеряла «пластик» накануне, а позже обнаружила списание средств.

- В полиции установили подозреваемого в хищении денег с карты и задержали. Им оказался 22-летний ранее судимый за кражу и мошенничество местный житель. Он во всем признался и пояснил, что воспользовался чужим «пластиком» из корыстных побуждений, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета». Максимальное наказание за это преступление составляет шесть лет лишения свободы. До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде.