Также на льготы претендуют и те, кто ушел в зону СВО добровольно и по контракту Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дети мобилизованных смогут посещать садики бесплатно, такие меры принял департамент образования уральской столицы. По документам, семьи участников спецоперации на Украине полностью освободят от уплаты.

Также на льготы претендуют и те, кто ушел в зону СВО добровольно и по контракту.

Чтобы воспользоваться льготой, нужно предоставить в районную администрацию по месту жительства документы, подтверждающие участие отца ребенка в спецоперации.

Ранее региональный омбудсмен рассказал, почему мобилизованные из Свердловской области не получили обещанные им выплаты в установленный срок.

- Мы тоже по этой теме работаем, делаем запросы и уже получаем ответы: когда, как и по какой причине не пришли средства. Потому что где-то списки составлены не так, где-то номера карточек не так написаны, много разных причин. Будем надеяться, что эта тема, которая сегодня на нашем жестком контроле, тоже уйдет в прошлое, как другие проблемные темы, - рассказывает Татьяна Мерзлякова.