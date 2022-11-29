50 новых троллейбусов свяжут Екатеринбург и Новокольцовский микрорайон

Обновление парка приурочили к 300-летию города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новые троллейбусы, которые закупят в Екатеринбург в 2023 году, будут ездить в застраивающийся Новокольцовский микрорайон. Деньги на общественный транспорт выделили из федерального бюджета. Обновление парка приурочили к 300-летию города.

- С помощью федерального софинансирования в Екатеринбурге в 2023 году появится не менее 50 современных троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Они необходимы в том числе для строящегося микрорайона «Новокольцовский», - уточнили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ранее стало известно, что Нижний Тагил получил 830 миллионов рублей по программе «Чистый воздух». Деньги выделили после заседания правительства. Планируется, что на эти деньги обновят общественный транспорт. В частности, будет приобретено 12 трамвайных вагонов.