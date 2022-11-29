Уральцам помогут сохранить зрение: «Атомстройкомплекс» и МНТК «Микрохирургия глаза» в партнерстве открывают новые глазные поликлиники

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Клиника занимает три этажа в многофункциональном комплексе «Svoboda Residence» на ул. Радищева, 41, построенном компанией «Атомстройкомплекс». Помещение площадью 1350 кв. м для клиники застройщик подготовил «под ключ» и передал в долгосрочную аренду медицинскому учреждению.

– Клиника построена в рамках партнерства компании «Атомстройкомплекс» и МНТК «Микрохирургия глаза», в результате которого выгоду получает и застройщик, и медицинский центр, но главное – выгоду получают наши земляки, жители Свердловской области! – отметил на торжественном открытии губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что благодаря работе центра расширяются возможности для обследований и профилактики, а значит, эффективней становится борьба с последствиями опасного заболевания, снижаются у людей риски инвалидности по глаукоме.

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Генеральный директор Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» Олег Шиловских в свою очередь поблагодарил строителей за высокую скорость реализации проекта по строительству глаукомного центра, а также эффективное взаимодействие на всех этапах.

– Сегодня я могу спокойно анонсировать наш новый совместный проект с компанией «Атомстройкомплекс»: уже подписано соглашение о том, что в Академическом районе будет построена новая глазная детская поликлиника, – заявил Олег Шиловских.

Детская офтальмологическая поликлиника Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» общей площадью порядка 1000 кв. м может появиться на бульваре Семихатова уже в 2025 году. Ее построит в рамках четвертой очереди жилого квартала «Балтийский» компания «Атомстройкомплекс». В настоящее время проект планировки территории проходит общественные обсуждения, по итогам которых компания приступит к проектированию объекта. Начать строительство компания рассчитывает летом 2023 года.

Напомним, сотрудничество компании «Атомстройкомплекс» и Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» продолжается с 2008 года. Уральский девелопер успешно реконструировал действующий стационар на Бардина,4а, построил отделение охраны детского зрения на улице Мичурина, 132, центр рефракционно-лазерной хирургии на улице Ясной, 31.