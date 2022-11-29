В квартире дома на Химмаше обнаружили труп мужчины

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартире жилого дома на Химмаше обнаружили труп человека, инцидент произошел по адресу Профсоюзная, 55. На место отправили специалистов из полиции и следственного комитета.

- На указанный адрес выезжали сотрудники отдела полиции № 13. По предварительной информации, смерть не носит криминального характера, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза.

- Обстоятельства гибели будут выяснять следователи Чкаловского района. По факту обнаружения тела мужчины проводится доследственная проверка, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, также в ноябре в Екатеринбурге после вскрытия квартиры нашли мумию. Сотрудникам газовой службы несколько месяцев никто не открывал дверь, поэтому к делу подключились судебные приставы и управляющая компания.