В аэропорту Кольцово задержали мужчину, укравшего у пассажирки дорогие часы

Пострадавшая оценила сумма ущерба в 16 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском аэропорту Кольцово задержали 31-летнего мужчину, который украл дорогие смарт-часы у пассажирки, которая улетала из Санкт-Петербурга. Пострадавшая оценила сумму ущерба в 16 тысяч рублей.

- Транспортные полицейские Кольцово провели ряд оперативно-разыскных мероприятий, в результате чего подозреваемого установили и задержали при выходе из самолета. Им оказался житель города Санкт-Петербурга, который прилетел в Екатеринбург, - рассказали в транспортной полиции по УрФО.

Мужчина объяснил, что заметил гаджет на ленте интроскопа во время досмотра, он положил его в свой рюкзак и пошел на посадку. Материалы переданы в Линейный отдел МВД аэропорта Пулково для принятия решения по существу.