Прокуратура проверяет информацию об отравлении хоккейной команды СКА «Юность»

После возвращения некоторые участники команды почувствовали ухудшение состояния здоровья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга проверяет информацию об отравлении 12-летних воспитанников хоккейной команды СКА «Юность» после поездки на игру в Нижний Тагил. Ребята ездили в другой город вместе с тренером еще 12 ноября. Там они провели один день.

- После возвращения некоторые участники команды почувствовали ухудшение состояния здоровья, выразившееся в поднятии температуры тела, рвоте, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Сотрудники ведомства дадут оценку соблюдения спортивной школой требований об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе санитарно-эпидемиологического законодательства во время выездных мероприятий.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры.