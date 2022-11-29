Специалисты Банка Уралсиб в Екатеринбурге проведут семинар для предпринимателей по ВЭД

Фото предоставлено пресс-службой ПАО Банк Уралсиб

Тема семинара: «Валютные операции для участников ВЭД: новая инструкция 2.0».Он состоится 9 декабря 2022 года с 10.00 до 12.00 в Деловом Доме «Демидов» по адресу: ул. Бориса Ельцина 3/2, конференц-зал, 3 этаж.

Семинар организован Центром поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства. Для предприятий малого и среднего бизнеса Свердловской области участие бесплатное.

В течение 2022 года в валютное законодательство РФ внесено большое количество поправок. На семинаре будут освещены последние изменения в валютном контроле и международных расчётах при внешнеторговых операциях.

Программа семинара:

Взаиморасчёты с иностранными контрагентами (в национальных валютах стран контрагентов)

Изменение условий контрактов в части валюты платежа

Открытие новых корреспондентских счетов в валюте (в т.ч. AMD, TJS, KGS и др.)

Особенности документооборота с банком по внешнеторговой сделке

Актуальные нормативно-правовые акты в области валютного контроля

Новые возможности пассивных и активных продуктов банка для участников ВЭД.

Спикеры:

Меньшикова Алина, Главный специалист валютного контролера филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге

Ямнова Гульнара, Директор по работе с клиентами Премиального сегмента малого бизнеса филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Екатеринбурге

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