На Ямале ищут способы борьбы с бездомными собаками

Многие хозяева отпускают собак гулять одних, и те теряются Фото: Алексей БУЛАТОВ

В населенных пунктах Ямала продолжается борьба с бездомными собаками, которые регулярно нападают на людей. Об этом пишет информационный портал «Ямал 1».

Глава региональной ветеринарной службы Евгений Попов назвал причины, которые затрудняют борьбу с безнадзорными животными. Часто нерадивые хозяева отпускают своих питомцев, которые теряются. Также многие сердобольные граждане подкармливают бездомных собак, которые начинают бесконтрольно плодиться.

- К сожалению, продолжают поступать предложения от НКО по установлению кормушек и будок в жилой зоне. Конечно, наше мнение на данном этапе это не позволительно, - говорит Евгений Попов.

Отметим, что в этом году депутаты Ямала направили в Госдуму предложение об усилении ответственности владельцев питомцев, где прописан запрет на самовыгул собак и необходимость регистрировать их.