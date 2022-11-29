В поселке Совхозный горит частный дом

Сообщений о пострадавших не поступало Фото: Алексей БУЛАТОВ

В частном секторе поселка Совхозный в черте Екатеринбурга произошел пожар. По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь захватил площадь в 200 квадратных метров.

- Сообщений о пострадавших в настоящий момент не поступало. Принимаются все меры для скорейшей локализации, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

До этого, 28 ноября в Екатеринбурге произошел еще один крупный пожар в девятиэтажном доме на улице Чайковского, 12. В горящей мнгоэтажке погибли две женщины.

К месту ЧП приехали спасатели, до приезда которых часть жителей эвакуировалась самостоятельно. Из-за задымления две женщины, которые вышли на лестничную клетку погибли.

Одна из них была молодая девушка, которая жила на 8 этаже. Весь подъезд был в следах гари и копоти. На стене, у квартиры, где жила погибшая девушка виднеется отпечаток руки.