В Академическом банда подростков выламывала почтовые ящики

Жители дома возмущены поведением подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В доме на улице Евгения Савкова, 23 подростки выламывали почтовые ящики. Видеозапись с камер наблюдения опубликовал telegram-канал «Инцидент Екатеринбург». На ней видно, как молодые люди нарочно ломают общедомовое имущество. Кроме того, подростков заинтересовало и содержимое почтовых ящиков. Молодые люди рассматривали квитанции.

Жители дома стали замечать, что их почтовые ящики испорчены. Они начали искать виновников. Как оказалось, это были подростки.

- Может, узнаете себя или своих знакомых? Хочется спросить, это максимум, чем вы можете показать свою силу? – цитирует «Инцидент Екатеринбург» подписчицу.

Ранее, в Академическом районе поймали вандалов. Они разрисовывали фасады жилых домов граффити. Хулиганов удалось вычислить по записям с видеокамер. Молодых людей передали правоохранителям.