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НовостиЭкономика29 ноября 2022 9:43

В Нижнем Тагиле подобрали компанию для обслуживания общественных туалетов

К работе специалисты приступят с 1 декабря
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Нижнем Тагиле работают шесть общественных туалетов

В Нижнем Тагиле работают шесть общественных туалетов

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской центр жилья и эксплуатации зданий в Нижнем Тагиле с 1 декабря 2022 года приступит к обслуживанию общественных туалетов.

За год работы компания получил из городского бюджета два миллиона рублей.

По информации издания TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле сейчас открыты шесть общественных туалетов. Компания обеспечит их необходимым инвентарем, а также чистящими средствами.

Уборка в помещениях будет проводиться каждые два часа, генеральная уборка – раз в месяц. В каждом туалете посменно должны трудиться два сотрудника.