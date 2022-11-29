В Нижнем Тагиле подобрали компанию для обслуживания общественных туалетов

В Нижнем Тагиле работают шесть общественных туалетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Городской центр жилья и эксплуатации зданий в Нижнем Тагиле с 1 декабря 2022 года приступит к обслуживанию общественных туалетов.

За год работы компания получил из городского бюджета два миллиона рублей.

По информации издания TagilCity.ru, в Нижнем Тагиле сейчас открыты шесть общественных туалетов. Компания обеспечит их необходимым инвентарем, а также чистящими средствами.

Уборка в помещениях будет проводиться каждые два часа, генеральная уборка – раз в месяц. В каждом туалете посменно должны трудиться два сотрудника.