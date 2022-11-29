В 2023 году в городе расширят платное парковочное пространство в два раза Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мэрии Екатеринбурга заявили об увеличении дохода от платных парковок.

- Объем поступлений в 2021 году составил 5,5 миллионов рублей. В 2022 ожидается рост поступлений от деятельности платного парковочного пространства в два раза, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации города.

Также там добавили, что на сегодняшний день удалось снизить до 85% уровень загрузки платных парковок. Данный показатель, отмечают в мэрии, не окончательный и будет снижаться по мере все большего привлечения к административной ответственности нарушителей правил оплаты парковок.

В администрации кроме того сообщили, что в 2023 году расширят платное парковочное пространство в два раза. Сейчас создано 2600 мест.

Напомним, в сентябре администрация города наладила работу по привлечению к административной ответственности нарушителей правил оплаты платных парковок. Тех, кто не оплачивает платные парковки, штрафуют на 1000 рублей.